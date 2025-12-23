Las pernoctaciones hoteleras en Catalunya ascienden un 2,5% en noviembre

Archivo - Varios turistas con maletas en el centro de Barcelona, a 17 de septiembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Catalunya aumentaron un 2,5% en noviembre en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 2.792.751 pernoctaciones y encadena 2 meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 5,1% más de turistas en noviembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 1.313.990 viajeros. Por nacionalidad, 496.820 eran residentes en España, el 37,81%, mientras que 817.170 (62,19%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 2,5% y los extranjeros aumentaron un 6,7%.

Del total de pernoctaciones en Catalunya, 847.964 las realizaron residentes en España (un 30,36%), mientras que 1.944.787 (69,64%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 130,32 euros, lo que representa una subida del 1,3% interanual y, en general, los precios bajaron un -1,16% respecto al año anterior en Catalunya.

En total, en Catalunya se alcanzó en noviembre una ocupación del 50,46% y el sector hotelero empleó a 28.781 personas (un incremento del 5,7% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 74,29%, seguida de Madrid (62,53%) y Comunitat Valenciana (53,87%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (33,31%), Galicia (33,62%) y Cantabria (35,14%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (29,45%) en noviembre junto a Andalucía (15,49%) y Catalunya (13,76%).