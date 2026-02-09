El peso del turismo en el PIB de Barcelona cae del 14,1% al 12,8% entre 2019-2023, según un estudio

Archivo - Varios turistas en el centro de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El peso del turismo en el PIB de Barcelona experimentó una tendencia a la baja en el periodo 2019-2023, cayendo del 14,1% al 12,8%, según un informe realizado por el Observatori de l'Economia Urbana, impulsado por la Cámara de Barcelona y presentado este lunes en la capital catalana.

En el acto han estado el cuarto teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Valls; el presidente de Turismo de Barcelona, Jordi Clos; el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu; el jefe del Gabinet d'Estudis Econòmics de la entidad, Joan Ramon Rovira; el director del Observatori, Josep Francesc Valls; y el jefe de Economía Regional del Institut Metròpoli, Vittorio Galletto.

También han participado el asesor urbano Greg Clark; el director general de UPF-BSM, José Manuel Martínez-Sierra; los economistas Joan Tugores y Lluís Torrens; y la presidenta de la Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca), Isabel Vidal.

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

El Observatori de l'Economia Urbana nace con el propósito de aportar datos, estudios y análisis sobre el papel de la economía urbana de Barcelona y el informe sobre el impacto del turismo es el primero de los seis en los que trabaja este nuevo grupo de análisis.

Una de las conclusiones que arroja es que la actividad turística de la ciudad ocupa a casi 165.000 personas y el 80% de la ocupación en este ámbito proviene de 5 sectores: servicios de comida y bebidas, comercio al detalle, servicios de alojamiento, transporte terrestre y actividades inmobiliarias.

VALLS Y CLOS (AYUNTAMIENTO)

Por parte del Ayuntamiento, Valls ha instado a "evitar la polarización" cuando se aborda el impacto del turismo en la ciudad y ha hecho hincapié en recientes avances en esta materia en la ciudad, como el incremento de la tasa turística, así como en combatir las externalidades negativas que todavía genera.

Por su parte, Clos ha puesto en valor que el turismo represente menos del 13% del PIB de la ciudad: "Barcelona ya no es una ciudad turística, sino una ciudad con turismo que convierte su rentabilidad en beneficios para los negocios de la ciudad", ha asegurado.

SANTACREU Y ROVIRA (CÁMARA DE BARCELONA)

En representación de la Cámara de Barcelona, Santacreu ha sostenido que con estas conclusiones "se rompe el mito de que el turismo sea un sector de poco valor añadido" y ha defendido un modelo de gobernanza del turismo basado en la colaboración público-privada, una regulación equilibrada y apelando a la responsabilidad.

Rovira ha puntualizado que el volumen de empleados vinculados a la hostelería y a las actividades culturales e industrias creativas en la ciudad son parecidos (22.000 contra 19.000), y ha añadido que la productividad media de las actividades vinculadas al turismo es muy parecida a la del conjunto de la economía de Barcelona.

VALLS (OBSERVATORI)

En el contexto del crecimiento turístico de los últimos años, el director del Observatori, Josep Francesc Valls, ha instado a incentivar la integración laboral de la nueva inmigración y nuevas profesiones que genera el turismo.

Asimismo, ha argumentado que el "turismo óptimo" en Barcelona son los visitantes que aportan en cultura, fortalecen las relaciones internacionales, sostienen la actividad durante todo el año y mejoran la vida de sus residentes, en sus palabras.

GALLETTO (INSTITUT METRÒPOLI)

Por parte del Institut Metròpoli, Vittorio Galletto, ha restado importancia a que el peso del turismo en el PIB de Barcelona haya bajado porque "el conjunto de la economía de Barcelona gana peso y la productividad total por trabajador ha crecido estos años".

También ha instado a poder incluir en estos análisis datos de ferias y de comercio, "que no están incluidos porque cuesta diferenciar el impacto de los turistas y de los locales", y ha dicho que los datos del PIB del 2024 estarán disponibles este otoño.

MESA REDONDA

Durante el acto se ha celebrado una mesa redonda moderada por el asesor urbano Greg Clark, quien ha asegurado que "no se puede nombrar una ciudad exitosa que no tenga una buena economía turística" y ha llamado a encontrar el equilibrio entre el exceso y la falta de turismo.

Martínez-Sierra (UPF-BSM) ha indicado que Barcelona recibe muchos visitantes que pueden aportar valor añadido, por lo que "hay que conectar con aquellos turistas con talento desde el ámbito académico o empresarial", a su parecer.

En la misma línea, el economista Joan Tugores ha coincidido en que está habiendo un incremento de estudiantes internacionales, no solo de América Latina, y ha resaltado la "capacidad para atraer talento internacional" de la capital catalana.

El también economista Lluís Torrens ha reivindicado la aportación del turismo de Barcelona en la internacionalización de las empresas y en la industrialización de la ciudad.

Y desde el ámbito cultural, Isabel Vidal (Adetca) ha celebrado que de los 15 millones de turistas que tuvo en Barcelona en 2025, un 86% "hicieron actividades culturales", lo que para ella dibuja el camino que la ciudad debe seguir en el aspecto turístico.