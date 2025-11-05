'El Petit Príncep' alcanza su 12 temporada con el retorno de Àngel Llàcer como aviador

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

'El Petit Príncep' estrenará su 12 temporada el 5 de diciembre en la sala Paral·lel 62 de Barcelona, con la vuelta de Àngel Llàcer en el papel de aviador tras 10 años y Xavi Duch, Mariona Escoda, Marc Pociello y Didac Salabert completando el reparto con la colaboración de Carmel Milán y Júlia Bonjoch.

Antes de Barcelona, la obra visitará Esparreguera y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Lleida y Salou (Tarragona) y, después su paso por el Paral·lel 62 hasta el 1 de febrero, cerrará gira en Terrassa (Barcelona), informan los impulsores en un comunicado de este miércoles.

Esta es la 12 Navidad consecutiva de 'El Petit Príncep', con lo que se convierte en "el musical en catalán con más temporadas seguidas de éxito en Barcelona".