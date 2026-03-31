Petroprix impulsa su crecimiento en España y abre su primera estación en Olot (Girona)

Estación de Petroprix en Olot - PETROPRIX

GIRONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Petroprix, compañía española de gasolineras automáticas que opera en Latinoamérica y prepara su entrada en el centro de Europa, ha inaugurado una nueva estación de servicio en Olot (Girona), con la que supera las 200 estaciones en la Península Ibérica.

La apertura de esta nueva estación está enmarcada dentro del plan que ha trazado la compañía para alcanzar las 300 estaciones de servicio operativas a nivel global y los 1.400 millones de euros en facturación en tres años, informa en un comunicado este martes.

A nivel local, la compañía española cuenta ya con 15 gasolineras operativas en Catalunya repartidas entre Lleida, Girona y Barcelona.

El fundador y ceo de Petroprix, Manuel Santiago, ha explicado que aunque el crecimiento de la empresa no se limita solo al mercado nacional, siguen buscando "oportunidades para crecer en él y esta nueva estación es la prueba de ello".

"Utilizamos esta estrategia porque hemos detectado cierta saturación en el mercado nacional", ha agregado.

DIFERENCIA DE 20 CÉNTIMOS CON COMPETIDORES

La llegada de Petroprix a Olot responde a su objetivo de ampliar su red en ubicaciones estratégicas, con un modelo "basado en la eficiencia operativa y la optimización de costes que permite a la compañía ofrecer carburantes a precios competitivos".

Según los datos que maneja la compañía, ante la subida de precios del carburante, puede ofrecer "una diferencia de hasta 20 céntimos con el resto de las gasolineras de la zona".