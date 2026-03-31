Piden colaboración ciudadana por irregularidades en el depósito de coches de Vilanova (Barcelona)

Façana de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - AYUNTAMIENTO DE VILANOVA

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha pedido la colaboración ciudadana de personas que hayan tramitado la retirada, cesión o baja de sus coches retirados por la grúa en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), después de que el pasado martes fueran detenidas cuatro personas y dos más fueran investigadas por presuntas irregularidades en la gestión del depósito municipal de vehículos.

La investigación se inició a finales de 2025 tras una denuncia presentada por personas relacionadas laboralmente con el ayuntamiento, y a partir de esa información, la Guardia Civil detectó supuestas irregularidades en la retirada y gestión de vehículos que se encontraban en la vía pública en situación de semiabandono o que carecían del seguro obligatorio, informa la Guardia Civil en un comunicado este martes.

Según la investigación, algunos de esos vehículos eran retirados con la grúa municipal y no seguían después el destino previsto en la normativa, por lo que la Guardia Civil investiga si varios de ellos pudieron ser utilizados por los arrestados, por personas de su entorno o vendidos a terceros, así como si, en otros casos, fueron desguazados y comercializadas sus piezas.

Los detenidos fueron un policía local, dos gruistas y una funcionaria municipal, y también fueron investigados dos mandos de la policía municipal.

Así, el Instituto Armado mantiene abierta la causa y no descarta la aparición de nuevos hechos o la identificación de más personas relacionadas, por lo que solicitan a la ciudadanía que hayan firmado documentación relacionada con la gestión de vehículos porque pueden aportar interés en la causa, si bien recomienda conservar toda la documentación posible, como denuncias, recibos o contratos.