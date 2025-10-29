Pilar Bernabé, en el primer año del 29-O: Mazón "lleva un año intentando reescribir la historia"

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, en una imagen de archivo- Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado este miércoles, día de la conmemoración de las inundaciones por la dana del 29 de octubre de 2024, que el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, "lleva un año intentando reescribir la historia".

En una entrevista en 'La 2 Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press ha señalado que Mazón está "desacreditado" y lo ha tachado de elemento distorsionador para la reconstrucción tras las inundaciones y como alguien que no tiene la voluntad de reconstruir puentes, textualmente.

Ha defendido que el Gobierno el día de la dana pidió que se enviara la alerta a la población a las 18:35 horas --la alerta se acabo enviando a las 20.11 horas-- y considera que, si esta se hubiera enviado antes, se hubieran salvado "más vidas".

"Si todo se hubiera hecho en tiempo y forma desde el inicio, pensando que el día 24 de octubre se activó el Plan Especial de Inundaciones y que esto activa a la Generalitat a tomar todas las medidas de prevención y de protección a la ciudadanía, aún se hubiera salvado más vidas. Y lo hemos visto en las siguientes danas que hemos tenido en la Comunidad Valenciana", ha dicho.

Ha asegurado que convocar el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a las 17.00 horas de la tarde era demasiado tarde y provocó que "todo fuera una calamidad generalizada".

FUNERAL DE ESTADO

Preguntada por si la presencia de Mazón en el funeral de estado por las 229 víctimas que se celebra este miércoles puede provocar conflictos con las familias, ha expresado que "las víctimas están muy por encima de eso" y ha señalado, en referencia al dirigente popular, que no quiere darle ni un segundo de protagonismo a quien no se lo merece, en sus palabras.

Ha explicado que los proyectos por el barranco del Poio estaban "obsoletos" cuando el Gobierno de Pedro Sánchez los sacó, según ella, del cajón y ha subrayado que a finales de este año empezarán las obras de canalización de la infraestructura.