Los pilotos de Vueling visten galones rosas por el Día Internacional contra el Cáncer de Mama

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los pilotos de Vueling han cambiado los tradicionales galones dorados por galones de color rosa durante octubre para concienciar sobre la importancia de realizar chequeos médicos periódicos y fomentar la adopción de hábitos saludables, en el marco del Día Internacional contra el Cáncer de Mama.

En un comunicado este miércoles, la aerolínea ha recordado que la iniciativa fue impulsada por primera vez en 2024 por la piloto Fátima Ginard, y que se ha consolidado como un símbolo de apoyo de Vueling a todas las personas afectadas por el cáncer de mama.

La compañía ha recordado que colabora con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) desde hace más de nueve años en la prevención y difusión de información "esencial que puede salvar vidas".