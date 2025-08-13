Pimec alerta del encarecimiento de la vivienda y de la aplicación de los aranceles

BARCELONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha alertado que el encarecimiento de la vivienda "puede convertirse en un factor estructural de presión inflacionaria" y que la entrada en vigor de los aranceles impuestos por Estados Unidos sobre los productos europeos puede arrastrar, a su parecer, un incremento de los costes comerciales.

Lo ha manifestado este miércoles en un comunicado, después de conocerse los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) de julio de 2025, que en Catalunya se ha situado en el 2,3%, tres décimas más que en junio (2%), y que indican que los precios que más han subido respecto al mismo mes del año pasado han sido los de la vivienda (5,1%).

"Los elevados precios, especialmente en algunas zonas de Catalunya, obligan a muchas empresas a revisar al alza las remuneraciones de sus trabajadores para mantener su capacidad adquisitiva, hecho que puede provocar un nuevo aumento de los costes laborales", ha apuntado la patronal.