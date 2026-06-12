Pimec alerta de que la inflación se aleja del escenario de moderación previsto

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BARCELONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha alertado de que la persistencia de los precios por encima del objetivo "aleja la economía de la moderación que se esperaba a principios de año" y confirma un repunte de la inflación subyacente.

Ha reaccionado así a la publicación este viernes del IPC, que en Catalunya subió hasta el 3,1% en mayo respecto a un año antes, una décima por encima respecto a abril (3%).

La patronal ha pedido una respuesta coordinada que actúe sobre el origen de los costes, una fiscalidad "que no convierta la inflación en una subida encubierta de impuestos", y mantener el apoyo al transporte profesional durante el verano si el conflicto en Oriente Medio no se aclara.