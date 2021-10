Pimec apuesta por una gestión del tiempo productiva, saludable e igualitaria en el trabajo

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha organizado junto a la Barcelona Time Use Initiative for Healthy Society (BTUI) una jornada virtual en el marco de la 'Time use week', en la que ha mostrado su apuesta por una gestión del tiempo productiva, saludable, igualitaria y que impulse el bienestar en el trabajo.

La jornada ha girado en torno al impacto de la digitalización y la desconexión digital en las pymes catalanas, y ha abordado los retos y oportunidades que abre a las empresas, según un comunicado de la patronal este miércoles.

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha recordado que la patronal ha pedido políticas públicas que ayuden "a mejorar la productividad, a ordenar los horarios y a hacer un uso responsable y coherente de las nuevas tecnologías".

Ha añadido la necesidad de garantizar el equilibrio entre vida laboral y personal en la digitalización, y de llegar a acuerdos que permitan la desconexión digital y respeten los principios de tiempo saludable, igualitario y de productividad.

Pimec firmará el próximo viernes la Declaración de Barcelona sobre las políticas del tiempo, junto con el resto de agentes sociales catalanes.