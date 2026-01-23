Pimec calcula un impacto económico diario de 9 millones por el corte de Rodalies y la AP7

Viajeros cogen un tren de Rodalies, en la estación de Sants, tras restablecerse en servicio. - Alberto Paredes - Europa Press

Pimec estima que la interrupción del servicio de Rodalies en Catalunya conjuntamente con el corte parcial de la AP7 generan un impacto económico diario de 8.952.227,83 euros en términos de Producto Interior Bruto (PIB) y de 5.988.688,75 euros en costes laborales, ha explicado este viernes en un comunicado.

Las estimaciones, elaboradas por el Observatorio de la Pime de Catalunya, se basan en un cálculo de los costes laborales derivados de los retrasos de los trabajadores afectados que han acudido a medios alternativos de transporte, asumiendo una media de 60 minutos de tardanza por persona, así como el tiempo adicional de recorrer vías alternativas a la AP7.

"Más allá del impacto directo sobre la ciudadanía, esta situación comporta unos costes muy relevantes para la economía y el tejido empresarial, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que tienen menos capacidad de adaptación ante este tipo de incidencias", explica la patronal.

Respecto a las ausencias causadas por la suspensión de Rodalies, Pimec ha recomendado a las empresas que aquellas derivadas de la imposibilidad de llegar al puesto de trabajo se consideren debidamente justificadas cuando se acrediten, "sin que ello comporte consecuencias disciplinarias ni laborales".

La patronal ha recordado, sin embargo, que dado que las autoridades no han emitido ninguna indicación de restricción general de los desplazamientos, estas ausencias no tienen la consideración de permisos retribuidos, por lo que las horas no trabajadas "deberán ser objeto de recuperación o reorganización".