Pimec cifra en un 8% el seguimiento de la huelga general en su balance final

Manifestación principal de Barcelona durante la huelga general - Alberto Paredes - Europa Press.

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pimec asegura que la huelga general de este miércoles ha tenido "un bajo seguimiento", del 8% entre los trabajadores de las empresas catalanas según su balance final, pero ha generado una afectación sobre la actividad económica muy superior, informa en un comunicado.

Según los datos de cierre del Observatori de la Pyme de Catalunya, recogidas a las 17.02 con respuestas de 1.186 empresas, el 27,6% de empresas que han iniciado la jornada ha tenido la actividad reducida o parada, no sólo por el seguimiento de la convocatoria, sino también por las dificultades de movilidad y otras incidencias.

El 53,6% de las empresas con la actividad afectada no ha tenido a ningún trabajador en huelga, "un dato que pone de manifiesto que las consecuencias de la convocatoria han ido mucho más allá de las personas que han decidido secundarla".

INCIDENCIAS

Entre las incidencias comunicadas destacan las dificultades de movilidad de la plantilla, los piquetes o problemas de acceso y las afectaciones en el transporte de mercancías y con proveedores o clientes.

En cuanto a la evolución de la jornada, el seguimiento de la huelga se situó en el 8% en el balance final, frente al 8,9% de la primera valoración de la mañana y del 8,3% del mediodía.

La afectación sobre la actividad empresarial se ha mantenido en torno al 28% durante todo el día, siendo las dificultades de movilidad uno de los principales factores de afectación.

Según los datos recogidos, el 5,7% de quienes debían trabajar no pudieron llegar a su centro de trabajo por incidencias de movilidad, mientras que el 25% de las empresas registraron al menos una persona en esta situación.

Asimismo, el 12,6% de las empresas han informado de la presencia de piquetes en los centros de trabajo o en los accesos.

SECTORES

El comercio ha registrado el mayor seguimiento de la huelga, con un 15,5%, seguido de la construcción (10,2%), los otros servicios (8,9%), el sector primario (8,2%), la hostelería y restauración (6,6%) y la industria (6,4%).

El transporte y la logística ha tenido "el menor seguimiento", del 1,5%, mientras que el propio transporte y logística ha sido el sector más afectado en términos de actividad empresarial, con el 50% de las empresas con la actividad reducida o parada, pese a registrar el menor seguimiento de la huelga.

Le siguen la construcción (37,6%), el comercio (29,8%), los demás servicios (29,1%) y la industria (20,8%), mientras que la hostelería y restauración registra una afectación del 15,2%.

POR ZONAS

Barcelona ha sido la provincia con un mayor seguimiento de la huelga, del 9,1%, seguida de Tarragona (6,8%), Girona (6,4%) y Lleida (5,4%).

En cuanto a la afectación sobre la actividad empresarial, Tarragona ha registrado el mayor porcentaje de empresas afectadas (29,2%), seguida de Barcelona (28,7%), Lleida (25,7%) y Girona (19,8%).

PERJUICIOS

Pimec considera que "una huelga con un bajo seguimiento ha acabado generando una afectación muy superior sobre la actividad económica, perjudicando a empresas y personas trabajadoras que no han decidido secundarla".

La entidad defiende el legítimo derecho de huelga pero lamenta "que las dificultades de movilidad y las incidencias registradas durante la jornada han limitado el ejercicio del derecho al trabajo de muchas personas que querían desarrollar su actividad con normalidad.