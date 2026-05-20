Pimec Comerç ve "necesaria" la suspensión de licencias de supermercados 24 horas en Barcelona

Archivo - Un supermercado 24 horas emn Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Pimec Comerç ha valorado que la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de suspender durante un año la concesión de nuevas licencias de autoservicios y superservicios con actividad las 24 horas es una medida "necesaria para preservar el equilibrio comercial de la ciudad y proteger el modelo de negocio de proximidad".

La entidad considera que la proliferación de estos establecimientos en determinadas zonas de Barcelona "ha contribuido a procesos de saturación comercial generando impactos sobre la convivencia, el modelo urbano y la diversidad comercial de los barrios", informa Pimec en un comunicado este miércoles.

Por eso, defiende el impulso de políticas públicas que garanticen un desarrollo comercial "equilibrado, sostenible y compatible y que preserve el comercio local como elemento de cohesión social", actividad económica e identidad de los barrios.

Asimismo, ha reclamado intensificar las inspecciones y mecanismos de control sobre este tipo de establecimientos ya existentes para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia comercial, laboral, fiscal y de convivencia.

La presidenta de Pimec Comerç, Mònica Gregori, ha afirmado que Barcelona necesita "preservar un modelo comercial diverso, arraigado y de calidad", y ha manifestado que la regulación comercial debe garantizar una convivencia equilibrada entre actividad económica, calidad urbana y sostenibilidad del modelo de ciudad.