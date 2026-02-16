Pimec cree que la medida de Salut permite "optimizar la duración de los procesos de baja laboral"

Archivo - Imagen de archivo de la sede de Pimec - PIMEC - Archivo

BARCELONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha valorado positivamente la medida anunciada por la Conselleria de Salud de la Generalitat para "optimizar la duración de los procesos de baja laboral", una iniciativa que a su juicio responde a la necesidad de actuar con urgencia ante el creciente impacto de la incapacidad temporal sobre las personas trabajadoras y la competitividad del tejido empresarial.

La entidad considera que la propuesta "aborda uno de los principales retos del sistema: agilizar los procesos de diagnóstico y tratamiento para reducir demoras innecesarias y facilitar la recuperación de la salud en el menor tiempo posible y con todas las garantías médicas", informa en un comunicado este lunes.

Pimec subraya que optimizar la duración de las bajas "no significa, en ningún caso, forzar reincorporaciones prematuras, lo que sería perjudicial tanto para las personas como para las empresas".

Este posicionamiento, afirman, se enmarca en las reivindicaciones que la patronal ha trasladado recientemente al Govern y a los grupos parlamentarios, que incluyen cambios legislativos para hacer frente al impacto estructural de las bajas laborales.

En la última década, "la incapacidad temporal ha experimentado un crecimiento sostenido que supone una carga significativa para la competitividad, especialmente en el caso de las pymes y las personas autónomas".