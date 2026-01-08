Pimec y Factorial se unen para optimizar la gestión empresarial e impulsar a las pymes

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, y el ceo de Factorial, Jordi Romero. - PIMEC

BARCELONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, y el ceo de Factorial, Jordi Romero, han firmado un convenio de colaboración para optimizar la gestión empresarial e impulsar el crecimiento de las pymes, informa la patronal este jueves.

El acuerdo permite a las empresas que forman parte de Pimec acceder a la plataforma de Gestión Empresarial y Recursos Humanos de Factorial.

Esta herramienta "facilita la optimización de procesos internos, mejora la eficiencia y, a la vez, favorece la competitividad de las pymes", y ambas partes colaborarán en la organización de actividades conjuntas como jornadas, sesiones formativas o acciones de divulgación.

Cañete ha señalado que la alianza "refuerza" el compromiso de acompañar a las pymes en sus retos y les ofrece soluciones prácticas y adaptadas a sus demandas.

Romero ha explicado que el pacto es un "paso importante para acercar la tecnología a las pymes" y ayudarlas a profesionalizar su gestión empresarial y de personas.