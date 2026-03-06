Pimec y grupos parlamentarios piden un pacto integral que incluya segregar Rodalies de mercancías

Reunión de Pimec con los grupos parlamentarios para abordar medidas de mejora del sistema ferroviario - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pimec y representantes de los grupos parlamentarios de PSC, Junts, ERC, PP y Comuns han coincidido este viernes en reclamar un pacto integral ferroviario que trascienda la vigencia de los gobiernos e incluya la segregación de las vías de Rodalies y mercancías.

Pimec ha presentado su propuesta para impulsar un Pacte Nacional Ferroviari per a Catalunya en una reunión de trabajo con los representantes de los grupos parlamentarios Jordi Riba (PSC), Judith Toronjo (Junts), Ester Capella (ERC), Eva García (PP) y Lluís Mijoler (Comuns).

La CUP y Aliança Catalana también han sido invitados, pero no han acudido al encuentro.

La iniciativa de Pimec plantea el impulso de un pacto integral de largo recorrido que permita establecer un plan integral ferroviario, con consenso político amplio, que fije las líneas de actuación para modernizar la red, mejorar las inversiones y garantizar una gobernanza efectiva del sistema ferroviario en Catalunya.

CAÑETE

"Hemos hecho algo muy innovador sobre todo en el momento que lo hacemos en una situación crítica en el ámbito ferroviario", ha dicho el presidente de Pimec, Antoni Cañete, en rueda de prensa tras la reunión.

Ha añadido que, más que fotos, lo que reclama la patronal es un "pacto nacional" que pueda permitir consensos y compromisos por encima de los intereses políticos, y así lo ha transmitido a los partidos que, según ha dicho, están de acuerdo, con matices, con esta propuesta de pacto que va más allá de Rodalies.

"Reclamamos un Pacto ferroviario que incluya las mercancías y tenemos un problema de seguridad y de fatiga y de incapacidad de dar respuesta a las necesidades", ha dicho, tras reclamar la segregación de las líneas de mercancías.

También abogan por una gobernanza efectiva, una financiación adecuada para renovar la red, así como una auditoría de seguimiento.

Cañete ha reclamado que los compromisos de inversión en Rodalies se cumplan pues, entre 2010 y 2013 se planificaron 11.000 millones de euros en inversiones ferroviarias, pero se ejecutaron 5.000 millones.

El Pacto "no pretende poner cifras, sino poner condiciones eficaces, y tampoco se han puesto plazos para impulsarlo a nivel parlamentario, aunque Pimec y partidos se han emplazado a mantener una nueva reunión", ha dicho el presidente de la patronal.

RIBA (PSC) Y TORONJO (JUNTS)

Jordi Riba ha valorado positivamente la iniciativa porque las infraestructuras ferroviarias deben trascender la vigencia de un gobierno y se necesita un compromiso de permanencia y sostenibilidad" y considera que el Pacto es un muy buen instrumento, tras abrir la puerta a esa segregación de vías que reclama Pimec.

El diputado socialista cree que la crisis en Rodalies ha evidenciado un déficit inversor histórico y ha asegurado que el ritmo de inversiones es bueno: "El diagnóstico ha evidenciado la saturación de la red, hay que ampliar la capacidad de Rodalies y Regionales", ha dicho, tras expresar la necesidad de impulsar una gobernanza de proximidad.

Por parte de Junts, Judith Toronjo se ha referido a "una crisis ferroviaria sin precedentes en este inicio de 2026 que ha puesto en peligro la seguridad y la fiabilidad del servicio", por lo que ha defendido el plan integral conjunto propuesto por Pimec, no solo en Rodalies, sino también en Regionales y mercancías.

La diputada ha defendido la segregación de mercancías y "una visión de país en red que conecte a todo el país, de la mano de Ferrocarrils de la Generalitat, con un modelo de gobernanza propio, y un traspaso real y efectivo cien por ciento catalán".

Fuentes de la patronal han asegurado que PP, ERC y Comuns también han coincidido en las propuestas, al margen de la forma en cómo se plasme ese pacto.

SAYOL Y SEDANO

El presidente de Pimec Logística, Ignasi Sayol, ha dicho que es "absolutamente necesario que, mande quien mande, se haga un plan estratégico, independientemente del partido que gobierno, con fechas e inversiones que se cumplan", y también que esté al margen de que las competencias sean de Renfe o de Adif.

Considera "inasumible" la situación que habrá en Tarragona, donde se puede producir un cuello de botella por la confluencia de redes, unidad al Corredor Mediterráneo, y ha insistido en la necesidad de segregar vías de Rodalies y mercancías y una gobernanza de proximidad.

El portavoz de la Plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, también se ha referido a la situación en Tarragona y a la necesidad de la citada segregación, pues ha advertido de que se transportan muchas mercancías peligrosas, y ha subrayado la saturación existente en Vila-seca, un nudo donde confluyen numerosas vías.

En 2023, según datos de Adif, pasaron 170 trenes diarios entre Tarragona y Sant Vicenç de Calders, por lo que con el Corredor Mediterráneo "se tendrá un incremento hasta llegar al 91% de la saturación de vías", ha advertido Sedano.