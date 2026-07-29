Pimec y Mapfre se alían para fortalecer la competitividad de las pymes catalanas

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, y los directores regionales de Mapfre en Catalunya, Ramon Pujol y Mercè Donadeu - PIMEC

BARCELONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La patronal Pimec y la aseguradora Mapfre han firmado este miércoles un convenio de colaboración para fortalecer la competitividad y la resiliencia de las pymes catalanas.

La alianza se centrará en ámbitos como el acompañamiento empresarial, la proximidad territorial, la gestión del riesgo y el apoyo a iniciativas estratégicas, informa la patronal en un comunicado.

El acuerdo también contempla el apoyo de Mapfre a eventos de la patronal, como los Premis Pimec, y la organización conjunta de jornadas empresariales en Catalunya.

Además, la aseguradora aportará expertos en actividades formativas impulsadas por Pimec.

"El tejido empresarial del país necesita alianzas útiles, conocimiento especializado y capacidad de anticipación", ha asegurado el presidente de la organización empresarial, Antoni Cañete.

Los directores regionales de Mapfre en Catalunya, Ramon Pujol y Mercè Donadeu, han destacado que la "capilaridad" de Pimec y de Mapfre propiciará el despliegue por todo el territorio.