Pimec se muestra prudente ante los datos de empleo y ve "margen de mejora"

Fachada de Pimec - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha afirmado este martes que hace una lectura prudente de los datos de empleo del segundo trimestre, en los que ve "margen de mejora" pese a reducirse el paro en un 21,27% respecto a los 3 primeros meses del año.

La directora de Área de Trabajo de la patronal, Sílvia Miró, ha valorado en rueda de prensa los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre, que muestra una disminución de 92.600 personas en situación de paro hasta los 343.000.

Miró ha señalado que estos datos muestran un "reajuste" de la situación del mercado de trabajo tras el comportamiento "anómalo" registrado en el primer trimestre del año, en el que el paro aumentó un 24,24% respecto al trimestre anterior.

"Tenemos que situar los elementos que permitan reducir el desempleo de forma más estructural", ha afirmado la directora de Área de Trabajo de la patronal, además de remarcar que existe en el mercado demanda de profesionales pendiente de cubrir.

Miró ha valorado positivamente el incremento de empleo en el sector de la construcción, un 17% más que el segundo trimestre del año pasado, factor "intrínsecamente vinculado" a las medidas para solucionar la crisis de la vivienda.

La directora ha alertado de que el crecimiento de la ocupación se ha producido exclusivamente entre las personas asalariadas, ya que la actividad por cuenta propia se ha reducido "significativamente".

"En un país de autónomos, microempresas y pymes, este dato nos obliga a poner el foco en las condiciones que ayuden y fomenten poder emprender, crecer y consolidar la actividad empresarial", ha declarado Miró en este sentido.