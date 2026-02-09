Pimec organiza un curso sobre liderazgo femenino para impulsar la presencia femenina en altos cargos

Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 9 febrero 2026 14:07
BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha puesto en marcha la primera edición del Curso Superior en Liderazgo Femenino, una formación "pionera" dirigida a mujeres directivas, empresarias, profesionales y jefes de equipo, con el objetivo de potenciar el liderazgo femenino en el ámbito empresarial y organizativo, informa en un comunicado este lunes.

A través de diferentes herramientas estratégicas, directivas y personales, la formación prepara a las participantes a "afrontar los retos actuales combinando autoconocimiento, liderazgo consciente, estrategia, comunicación y marca personal".

La presidenta de la Comisión Mujer y Empresa de Pimec y primera mujer en la historia del FC Barcelona en ocupar un cargo en la junta directiva, Maria Teixidor, ha destacado que esta primera edición permite "acompañar a las líderes para que puedan crecer, consolidar su estilo de liderazgo y ocupar el espacio que les corresponde".

La formación contará con la participación de la doble medallista olímpica y empresaria Gemma Mengual; la cocinera y empresaria Ada Parellada; la experta en comunicación positiva Andrea Vilallonga; y la experta en marketing y mentora empresarial Txell Costa.

El curso incluirá también espacios de networking e intercambio entre participantes y ponentes, con el objetivo de fomentar la creación de redes profesionales sólidas e impulsar el crecimiento colectivo del talento femenino.

