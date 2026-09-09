Pimec pide una ley estatal para impulsar el crecimiento de las pymes en España

El presidente de Pimec, Antoni Cañete. - PIMEC

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha pedido la aprobación de una ley estatal de crecimiento empresarial que sitúe la dimensión de las empresas entre las prioridades de la política económica y que facilite que las pymes españolas ganen tamaño.

Lo ha explicado el presidente de Pimec, Antoni Cañete, este miércoles en Madrid, en el marco de la presentación del informe 'Dimensión empresarial: diagnóstico y propuestas', a la que ha acudido junto al presidente del Observatorio de la Pyme de Catalunya, Oriol Amat, y el delegado permanente de Pimec en Madrid, Ferran Bel, informa la patronal en un comunicado este miércoles.

Cañete ha detallado que no se trata conseguir que las pequeñas empresas crezcan de forma artificial, sino de conseguir que ninguna empresa "con mercado, proyecto y voluntad de crecer" no pueda hacerlo por el entorno.

Ha dicho que España cuenta con empresarios que quieren ganar dimensión, invertir, contratar e internacionalizarse, pero que "demasiadas veces se encuentran con una nueva obligación, una nueva carga administrativa o un mayor coste precisamente cuando dan el salto".

VOLUNTAD DE CRECER

Según una encuesta hecha con motivo del estudio a 348 empresas, un 74,6% prevé aumentar su dimensión en los próximos 5 años, tres de cada cuatro, mientras que en los últimos años, el 35,2%, o una de cada tres, asegura haberlo conseguido.

Las empresas han situado la burocracia y la regulación excesiva como el principal obstáculo (21,5%), seguidas de una "fiscalidad desincentivadora" (20,2%), los márgenes insuficientes (18,2%) y las dificultades para captar y retener talento (16,7%).

Según los datos de la encuesta, el 45,3% del total también afirma que no ha recibido ningún apoyo específico para favorecer este crecimiento.

LEY DE CRECIMIENTO

Para Pimec, la ley de crecimiento empresarial debe incluir una simplificación administrativa y regulatoria, medidas fiscales para incentivar la inversión y un mayor acceso a financiación, y abordar también la profesionalización, la innovación, el talento y la internacionalización.

La patronal ha pedido revisar los umbrales regulatorios vinculados al tamaño de las empresas, especialmente los asociados a las empresas de 50 y 250 trabajadores, para evitar que el aumento de plantilla "comporte saltos abruptos en las obligaciones normativas".

También ha planteado la creación de una ventanilla única empresarial europea en la que las empresas aporten documentación, y evitar así que lo tengan que hacer de forma reiterada.