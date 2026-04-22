Pimec plantea la fiscalidad como el eje del crecimiento de los autónomos

La presidenta de Pimec Autònoms, Elisabet Bach - PIMEC

BARCELONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Pimec Autònoms ha planteado reformas en la cotización, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el IVA y la responsabilidad patrimonial como las principales líneas de trabajo para impulsar la sostenibilidad y el crecimiento de los autónomos.

Así lo ha expresado la presidenta de Pimec Autònoms, Elisabet Bach, a la Junta Directiva de la patronal, en la que ha defendido que la trasposición de la directiva europea sobre el IVA franquiciado se haga "con la máxima amplitud y sin restricciones" para reducir así las cargas administrativas en el colectivo, informa este miércoles Pimec en un comunicado.

También ha defendido la introducción de criterios de voluntariedad en las bases de cotización de autónomos societarios y colaboradores y una reforma del IRPF aplicada a los rendimientos de actividades económicas.

El objetivo con esta última propuesta pasa por implantar una fiscalidad "más adecuada al ciclo de crecimiento de los negocios, que no penalice los primeros incrementos del rendimiento, facilite la inversión y no mine la capacidad de crecimiento de los profesionales autónomos".

Para reducir los riesgos asociados a la actividad empresarial, Pimec Autònoms también ha planteado la necesidad de limitar la responsabilidad patrimonial de los autónomos.