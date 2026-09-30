Pimec premia a las empresas Halitta Foods, B i B Grup, Theker Robotics, Pallars Fustes y Kave Home

Las autoridades y los ganadores de los 39 Premis Pimec - EUROPA PRESS

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La patronal Pimec ha galardonado a Halitta Foods, Druids Process Technology, B i B Grup, Theker Robotics, Pallars Fustes, Kave Home, 2M Engineering, Beor y Krypton Chemical en la 39 edición de los Premis Pimec, mientras que el público ha reconocido el activismo empresarial del Gremi de Pastisseria de Barcelona.

Bajo el lema 'Créixer és futur. Fem-ho gran', la gala se ha celebrado este miércoles en el Palau Sant Jordi de Barcelona, y ha contado con la participación del presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el presidente de Pimec, Antoni Cañete, entre otros representantes del mundo empresarial.

El primer galardón de la noche ha sido para Halitta Foods, dedicada a la importación y distribución de productos alimentarios africanos prémium, que ha obtenido el Reconocimiento CaixaBank - Fundació Pimec a la Segona Oportunitat Empresarial, por la "capacidad de superación y resiliencia emprendedora" de su fundadora, Rangtiem Hoomkwap.

El Premi Catalunya Internacional a la Projecció Empresarial Catalana ha sido para Druids Process Technology, con sede en L'Ametlla del Vallès y especializada en el desarrollo de tecnología y maquinaria para la industria del alambre de acero, por proyección y capacidad de "llevar tecnología desarrollada en Catalunya a todo el mundo".

La empresa gerundense B i B Grup, dedicada a la ingeniería integral y el alquiler, venta y mantenimiento de maquinaria de altura, ha sido galardonada con el Premi a la Qualitat Lingüística Empresarial, por su "compromiso con el uso y la calidad del catalán" como lengua habitual en todos los ámbitos de la actividad empresarial.

INNOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y CRECIMIENTO

Theker Robotics, con sede en Barcelona y especializada en el diseño y la operación de robots industriales inteligentes basados en inteligencia artificial, ha recibido el Reconeixement a l'Empresa Barcelonina d'Alta Innovació, destacando su capacidad de "transformar la innovación tecnológica en mejoras concretas de productividad, eficiencia y competitividad".

El Premi Valors al Compromís Social Empresarial ha sido para Pallars Fustes, una empresa de tercera generación dedicada al diseño y construcción de madera, por su compromiso con el territorio y "voluntad de contribuir a una construcción más sostenible" en la Costa Brava y las comarcas de Girona.

La también gerundense Kave Home, integrada en Julià Grup y especializada en el diseño y la comercialización de mobiliario y decoración, ha sido reconocida con el Pimes Plus, ya que en poco más de una década ha extendido su actividad en más de 60 mercados y ha multiplicado su facturación por 150.

PYMES COMPETITIVAS

El premio a la Pime més competitiva - Microempresa ha ido para la empresa de servicios de ingeniería mecánica y desarrollo integral de producto para los sectores de la automoción, aeroespacial y defensa 2M Engineering, por su "rápida evolución y capacidad de consolidación".

Beor, con sede en Sabadell, se dedica a la fabricación de maquinaria industrial para el sector de la panificación y ha recibido el premio a la Pime més competitiva - Petita empresa, ya que a través de la "especialización, innovación e internacionalización" ha crecido y ganado competitividad, con unas exportaciones que superan el 57% de su facturación.

La Pime més competitiva - Mitjana Empresa ha sido Krypton Chemical, que desarrolla y fabrica resinas de poliuretano, epoxi y poliurea, con capacidad industrial propia y un modelo que integra I+D, producción y control de calidad desde su planta en L'Hospitalet de l'Infant.

PREMIO DEL PÚBLICO

También se ha reconocido con el premio al Activisme Empresarial al Gremi de Pastisseria de Barcelona, un premio que ha escogido el público asistente durante la gala mediante una votación telemática entre el ganador, la Asociación Española de Empresas Especialistas en Taludes (AEEET) y la Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (Acellec).

Este galardón quiere poner en valor el trabajo de organizaciones y colectivos empresariales que trabajan para defender los intereses de las empresas, impulsar la competitividad de sus sectores y contribuir al progreso económico y social.