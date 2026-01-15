Pimec reclama aumentar la productividad para "consolidar la moderación de precios" en 2026

Archivo - Interior del Mercado de l'Estrella en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha reclamado incrementar los niveles de productividad del tejido empresarial para "consolidar la moderación de precios" que se ha registrado a lo largo de 2025, según ha informado en un comunicado este jueves.

Así lo ha explicado tras conocerse los datos de inflación del mes de diciembre de 2025, que en Catalunya bajó hasta el 2,5% respecto a un año antes, una décima menos que en noviembre (2,6%), según datos de este viernes del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La patronal ha subrayado que el contexto empresarial "sigue marcado por debates que pueden incidir directamente en los costes de las empresas durante 2026", como la reducción de la jornada laboral o la negociación del salario mínimo interprofesional (SMI).