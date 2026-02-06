Pimec reclama al ministro Hereu un marco legal que impulse el crecimiento y la competividad

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, y el ministro de Industria, Jordi Hereu. - PIMEC

BARCELONA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha reclamado al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante una reunión de trabajo celebrada este viernes, un marco legislativo que impulse el crecimiento empresarial y la competitividad, informa la patronal en un comunicado.

Con motivo de la visita del ministro a la sede corporativa de Pimec, representantes de la organización empresarial le han transmitido las principales conclusiones del Estudio sobre la dimensión de la pyme, elaborado por el Observatori de la Pime de Catalunya.

El informe pone de manifiesto "el déficit estructural de tamaño del tejido productivo catalán y español y la necesidad de impulsar un marco que favorezca el crecimiento empresarial como elemento clave para reforzar la competitividad de la economía".

El estudio constata que el tejido productivo del país sigue "claramente dominado" por micro y pequeñas empresas: el 99,8% de las empresas tienen menos de 50 trabajadores y un 0,2% son grandes empresas, una proporción muy inferior a la de otras economías europeas como la alemana, avisan.

Este desequilibrio "limita la productividad, la capacidad inversora, la internacionalización y, en definitiva, la competitividad global del país".

"BARRERAS ESTRUCTURALES"

Según el informe, 7 de cada 10 pymes manifiestan voluntad de crecer, pero sólo 3 lo consiguen, lo que evidencia la existencia de "barreras estructurales que dificultan la escala empresarial".

Entre los principales obstáculos se identifican el exceso de burocracia, una fiscalidad desincentivadora, las dificultades de acceso a la financiación y la carencia de talento cualificado.

"PRIORIDAD SOCIAL"

"Si queremos más productividad, mejores salarios y más bienestar para la ciudadanía, necesitamos empresas de mayor dimensión. Es una prioridad económica pero también social", ha subrayado durante el encuentro el presidente de Pimec, Antoni Cañete.

Cañete también ha trasladado su "profunda preocupación" al ministro por los graves problemas registrados en los últimos días en la red ferroviaria de Catalunya, en sus palabras.

Una situación "que está afectando de forma transversal a la movilidad, la logística y, de forma muy especial, al transporte de mercancías", ha dicho el presidente de la patronal, que ha advertido de que la carencia de fiabilidad de la infraestructura ferroviaria y la reiteración de incidencias pueden desencadenar una crisis de aprovisionamiento para el sector industrial, con un impacto directo sobre la competitividad y la seguridad de las cadenas de suministro, textualmente.