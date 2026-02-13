Pimec reclama modificar el permiso climático para evitar que su coste recaiga sobre las empresas

Montones de hojas y basura en el suelo movidas por el episodio de fuertes vientos esta semana en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha pedido una revisión del marco normativo del permiso climático, aprobado en noviembre de 2024, para blindar el derecho de los trabajadores a no acudir al trabajo en caso de alertas climáticas y así evitar que su coste recaiga exclusivamente sobre las empresas, ha afirmado este viernes en un comunicado.

La patronal ha asegurado que comparte plenamente la necesidad de proteger la seguridad e integridad física de las personas trabajadoras, pero la regulación actual es insuficiente y genera un desequilibrio en la asunción de costes, textualmente.

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha señalado que "las empresas no son responsables del cambio climático ni del incremento de fenómenos meteorológicos extremos, por lo que no pueden asumir en solitario y de manera sistemática las consecuencias económicas derivadas de estas situaciones".

Por ello, Pimec ha pedido tanto mecanismos de corresponsabilidad y compensación como una revisión de los protocolos de actuación ante las advertencias climáticas y episodios de riesgo, con el objetivo de dotar a las empresas de herramientas "claras, coordinadas y operativas" y adaptadas a cada tipología de riesgo.

Además, la patronal también prevé impulsar la creación de un grupo técnico de trabajo integrado por empresas de diferentes sectores y territorios, expertos en prevención de riesgos y representantes institucionales para elaborar una propuesta consensuada que permita anticipar escenarios, minimizar el impacto sobre la actividad económica y garantizar una respuesta asequible para las empresas.