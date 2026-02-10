Pimec reclama un Pacte Nacional Ferroviari que "vaya más allá de Rodalies"

Trabajadores de Renfe en la Estación de Sants de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha reclamado el impulso de un Pacte Nacional Ferroviari que "vaya más allá de Rodalies", tras reunirse con la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, informa en un comunicado este martes.

El Pacte Nacional debería abordar de manera integral el conjunto de la red ferroviaria catalana, "tras el caos vivido en las últimas semanas en el servicio".

El presidente de Pimec Logística, Ignasi Sayol, ha explicado que es necesario pasar de "las respuestas reactivas a un proyecto de país", que ha dicho que debe tener una planificación rigurosa y compartida para dar estabilidad al sistema.

Por ello, el Pacte Nacional debería incorporar "medidas a corto, medio y largo plazo", además de un calendario y compromisos claros de ejecución.

La patronal ha destacado que esta hoja de ruta debe "poner en el centro" la seguridad de las personas, la fiabilidad del servicio y la continuidad de la actividad económica.