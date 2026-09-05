Pisarello (Comuns) advierte de que la nueva financiación es una "responsabilidad histórica"

Archivo - El secretario primero de la Mesa y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha apelado a las fuerzas políticas para que presenten sus iniciativas en relación con el nuevo modelo de financiación y ha advertido de que supone una "responsabilidad histórica" que no se puede desaprovechar.

En declaraciones a los medios desde Badalona (Barcelona), junto a la portavoz de los Comuns en Badalona y candidata a la alcaldía, Aïda Llauradó, ha dicho que los Comuns siempre han defendido que Catalunya debe tener un modelo de financiación singular con ideas cercanas a la idea de un concierto solidario: "Yo creo que no se debe renunciar a este horizonte, pero, lo que decía, ahora se ha de ser pragmáticos".

"Es una legislatura que es bastante complicada y no estamos hablando de cifras menores, estamos hablando de 4.700 millones de euros", ha dicho.

Así, ha añadido que no aceptarán que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pretenda "boicotear" esta financiación que, sostiene, Catalunya necesita para garantizar el derecho a la sanidad, la vivienda y la educación.

Pisarello ha criticado que Ayuso mantenga esta posición "mientras ella lo que hace es perdonar impuestos a los más ricos y comprarse áticos con el dinero de todos".

"VASALLOS DE DONALD TRUMP"

Por otra parte, se ha referido a la Diada de Catalunya el próximo 11 de septiembre y ha afirmado que quieren lanzar un mensaje "opuesto al mensaje de odio y de criminalización de los más débiles que está lanzando la extrema derecha".

"Igual que ya hemos dicho en el caso de Ceuta hoy decimos que no permitiremos que los vasallos de Donald Trump, se llamen Abascal, se llamen Albiol, se llamen Sílvia Orriols escampen discursos de odio y de enfrentamiento para dividir a la población", ha defendido.

Ha reivindicado que "hay una nueva Catalunya que ya existe" y que hace falta construirla con dignidad y derechos porque no quiere un futuro de violencia.

AÏDA LLAURADÓ

Por su parte, Llauradó ha asegurado que la Catalunya del presente es muy diversa y debe tener una perspectiva de futuro ecologista, social y feminista combatiendo a aquellos que "quieren señalar a las personas migradas como culpables" de la debilitación de los servicios públicos algo que, apunta, es responsabilidad de los partidos de la derecha.

Sobre la situación en Badalona ha sostenido que hay fuerzas progresistas como los Comuns luchando para que haya un cambio porque hay muchos ciudadanos que no se sienten representados por el alcalde, Xavier García Albiol, "cuando está discriminando a personas, cuando está señalando a personas que son totalmente inocentes".