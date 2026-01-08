Pisarello (Comuns) afirma que "no se entendería" que Junts se opusiera a la nueva financiación

Archivo - El portavoz de los Comuns y diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, durante una rueda de prensa en la sede de los Comuns. Foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns y diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, ha afirmado que "no se entendería" que Junts se opusiera a la nueva financiación que previsiblemente acordarán esta semana socialistas y republicanos y que después deberá ser votada en el Congreso.

"Creo que no se entendería viendo la situación global, viendo lo que dice el PP y lo que dice Vox sobre Catalunya", ha sostenido Pisarello este jueves en una entrevista en La2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Ha defendido que la nueva financiación permitirá que Catalunya pueda recaudar más impuestos, ha asegurado que será justa y transparente y tendrá "un elemento de solidaridad", y ha añadido que no es incompatible mejorar la financiación de Catalunya con mejorar la del resto de territorios del Estado.

ALCALDE DE ORIGEN MIGRANTE

El también posible candidato de BComú a la alcaldía de Barcelona --a la espera del resultado de las primarias-- ha sostenido que le gustaría ser el primer alcalde de la capital catalana de origen migrante, y ha señalado que hay gente de su espacio que le ha pedido que se presente a las primarias y que se siente "interpelado ante el ascenso de la ultraderecha".

Pisarello ha defendido que las izquierdas trabajen con más unidad y el "máximo frenteamplismo posible", tras lo que ha defendido un entendimiento electoral o programático con ERC y la CUP, al ser preguntado por si se podrían aliar de alguna manera de cara a las municipales en Barcelona.

También ha tachado de inaceptable en "secuestro" del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, y ha apostado por un proceso de transición y que se puedan celebrar elecciones en Venezuela.

Preguntado por un posible envío de tropas españolas a Ucrania, el portavoz de los Comuns se ha abierto a ello "si hay una solución de paz, eso sirve para reforzarlo y Naciones Unidas da el visto bueno", aunque ha indicado que no le gusta que haya tropas de por medio.