Pisarello (Comuns) asegura que se ha vuelto "más radical" en política

Archivo - El portavoz de los Comuns y diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello,(c), acompañado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (d) y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau (i) - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns y diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, ha asegurado este jueves que se ha vuelto "más radical" en política, que ha adquirido más experiencia y tejido más alianzas y que, todo ello, le hacen, según él, el mejor candidato de la formación para las elecciones municipales de Barcelona de 2027.

"Entiendo perfectamente que ante ese capitalismo de barbarie que se impone en el mundo no bastan pequeñas reformas de maquillaje para cambiar las cosas. Necesitamos una auténtica revolución democrática. Las nuevas formas de organización popular que empiezan a producirse en la calle son todavía mi ambiente natural", ha dicho en una entrevista en 'Vilaweb' recogida por Europa Press.

Preguntado por qué diferencia su propuesta para la capital catalana de las que ya se han hecho, ha señalado que él puede "jugar un papel simbólico" como persona migrante que es, en sus palabras, profundamente catalanista, amante de la lengua y que puede ayudar a que los barceloneses se sientan cómodos con los cambios demográficos.

Ante las críticas de su rival en las primarias del partido, el escritor y periodista Roberto Enríquez, conocido como Bob Pop, al supuesto hiperliderazgo de la exalcaldesa Ada Colau, Pisarello ha defendido a Colau: "Fue una líder que lo dio todo para defender a las clases populares que le habían votado y pagó un precio muy alto", con querellas en contra y constantes ataques mediáticos, textualmente.

Ha explicado que quiere que la campaña de las próximas municipales sirva para abrirse a la sociedad, un hecho que ve como un reto en la izquierda: "Hemos tenido una tendencia al repliegue y no hemos sabido conectar con una sociedad que ha cambiado mucho después de la pandemia y a raíz de la digitalización".

VIVIENDA

Ha situado como prioridades la vivienda, el transporte público y las medidas contra el encarecimiento.

"Los gobiernos de Barcelona en Comú construyeron más de 7.000 viviendas públicas. Collboni no ha hecho nada. En transporte público, queremos la gratuidad del metro en 2030. Y en cuanto al abaratamiento del coste de la vida, proponemos aprovechar la estructura del Mercabarna para tener supermercados públicos en cada distrito con productos básicos que tengan un tope de precio", ha dicho.