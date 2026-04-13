Pisarello (Comuns) celebra la derrota de Orbán en Hungría para que "deje de financiar a Vox"

El portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha celebrado que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, haya perdido las elecciones de este domingo: "Que el amigo de Santiago Abascal deje de financiar a Vox no es poca cosa", ha afirmado este lunes.

En una rueda de prensa desde la sede del partido, ha celebrado la derrota por tratase Orbán de "un amigo de las políticas de Israel y aliado de Vox", partido que ha recibido financiación gracias al gobierno húngaro saliente, según ha dicho.

"Recordemos que Vox, entre otras cosas, ha sobrevivido financieramente gracias a la opaca financiación que ha recibido por parte de bancos húngaros que no se hubieran producido si Orbán no fuera presidente", ha asegurado.

Ha dicho que tienen una reacción "agridulce" ante los resultados, porque el ganador, el conservador Péter Magyar, tampoco representa el cambio que creen que necesita el país centroeuropeo.

"Somos plenamente conscientes de que el que ha ganado en Hungría es un partido que se parece demasiado al PP. No tenemos claras las diferencias que puede llegar a tener. Seguramente no haría absolutamente nada para detener el genocidio que se está produciendo en Gaza", ha reflexionado.