Pisarello (Comuns) cree que el PSOE se podría haber implicado "más" en la prórroga de alquileres

Archivo - El secretario primero del Congreso de los Diputados, Gerardo Pisarello - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de los Comuns y diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, ha afirmado este miércoles que el PSOE se podría haber implicado "más" en la negociación del decreto sobre la prórroga de los alquileres que vencían en 2026 y 2027 y que se tumbó este martes por los votos en contra de PP, Vox y Junts.

Ha señalado que había elementos en carpetas de hacienda o fiscales en las que los socialistas podían haber entrado en algún tipo de negociación con Junts y les ha instado a "volcarse" en la regulación de los alquileres de temporada y en la prohibición de la compra especulativa de vivienda, ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

"Mientras no tengamos un parque público lo suficientemente robusto y lo suficientemente fuerte, la única manera de asegurar una vivienda digna es interviniendo en el mercado", ha dicho.

Ha afeado al PSOE que, cuando se trata de intervenir en el mercado, no sepan qué intereses defienden, si están junto a la población o junto a algunos de los grandes fondos inversores: "Hemos tenido exalcaldes del Partido Socialista que han trabajado para la patronal y que trabajan para la patronal inmobiliaria".

CRÍTICAS A JUNTS

Preguntado por el voto en contra de Junts, Pisarello ha expresado que la votación retrató a mucha gente y ha lamentado que los posconvergentes hayan vuelto a ser el partido que considera que siempre vota del lado de los grandes propietarios: "Veremos el precio que Junts paga por tener este tipo de posicionamientos", ha dicho.

Ha afirmado que muchos votantes del partido no están cómodos situándose junto a PP y Vox y ha criticado que, con la negativa a la medida, lo que está proponiendo Junts es un país donde "miles y miles de catalanes vivan en condiciones de esclavos, prácticamente".

En una entrevista posterior en TV3, Pisarello ha apuntado que no quiere que Junts se convierta en Aliança Catalana, ha comparado el voto en contra de Junts con la abstención del PNV y ha criticado que en las intervenciones de este martes en el Congreso de los diputados de Junts "no han aparecido las 200.000 familias que se verán perjudicadas por la no aplicación de esta prórroga".

INSISTE EN EL FORMATO

Ha explicado que todas aquellas personas que se acogieron al decreto, que entró en vigor el pasado 20 de marzo, se les aplicará la prórroga: "Cuando se aprueba una norma, un real decreto ley, por ejemplo, y entra en vigencia, esta norma es inmediatamente efectiva".

Ha asegurado que el Gobierno volverá a presentar la medida en forma de decreto extraordinario y urgente y ha señalado que el camino es "irreversible".

MOVILIZACIONES

Ha destacado que la reacción social de la ciudadanía no es de "derrota" y lo ha argumentado en que el Sindicat de Llogateres ha llamado este martes a la primera huelga general por la vivienda tras la caída del decreto.

"Están pasando cosas graves, la indignación de la gente está creciendo y, si las instituciones no estamos en altura, todo el mundo va a quedar retratado", ha dicho.