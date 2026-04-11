Pisarello (Comuns) defiende un pacto de izquierdas pero con un debate sobre la "fórmula concreta"

El portavoz de los Comuns y candidato a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, y la concejal en Barcelona Carol Recio - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns y candidato a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha expresado la voluntad de frente amplio y de confluencia del partido, aunque también ha asegurado que deberán "discutir cual es la fórmula concreta, porque los partidos tienen derecho a decidir qué es lo que quieren".

Lo ha dicho este sábado en declaraciones en un acto en Barcelona junto a la concejal en Barcelona Carol Recio, tras el acto protagonizado el pasado jueves por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la dirigente de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, para defender un frente amplio de las izquierdas en las próximas fechas electorales.

"No ha habido ninguna elección municipal, catalana o de ámbito estatal en la que no hayamos intentado abrir nuestro espacio y llegar a acuerdos con el máximo de fuerzas políticas posibles", ha defendido Pisarello.

El portavoz de los Comuns se ha referido a las alianzas que ya se dieron en las elecciones estatales de 2023, aunque ha matizado: "En un contexto como este, más grave aún del que teníamos en 2023, debemos mejorar estos acuerdos y vías de cooperación".

"En un momento excepcional en el que hay el riesgo de que un señor como Santiago Abascal pueda ser vicepresidente de este país, cuando este riesgo existe, cuando los amigos y siervos de Donald Trump y Netanyahu pueden llegar a gobernar las ciudades como Barcelona, cuando está esta posibilidad sobre la mesa, nosotros tenemos el deber de actuar con esta vocación frenteamplista", ha añadido.