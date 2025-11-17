Pisarello (Comuns) exige al Gobierno revertir el título al rey emérito vía real decreto

El portavoz de los Comuns en el Congreso, Gerardo Pisarello - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Congreso, Gerardo Pisarello, ha exigido este lunes al Gobierno que revierta el título al rey emérito Juan Carlos I con un real decreto por haber hecho "apología directa del franquismo" en sus memorias.

"Es indecente e inadmisible que un cargo honorífico otorgado por el Gobierno de Mariano Rajoy siga vigente", ha sostenido en rueda de prensa, donde ha pedido que se le aplique la Ley de Memoria Histórica y las sanciones que correspondan.

Para Pisarello, pese a haber pasado 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, considera que el franquismo no ha muerto porque sigue presente "en el poder judicial, en sectores importantes de las grandes empresas del Ibex e incluso en la propia monarquía".

VIA LAIETANA

Tras defender que la mejor manera de frenar la extrema derecha es reforzar la memoria democrática, políticas sociales y los servicios públicos, ha explicado que esta semana en el Congreso reiterarán al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la demanda de que la comisaría de Via Laietana de Barcelona sea un espacio de memoria "libre de usos policiales".

También ven necesaria la extinción de la Fundación Francisco Franco porque "es una anomalía en una Europa que ya no tolera estructuras de exaltación fascista"

MOCIONES

Además, ha explicado que este noviembre los grupos municipales de los Comuns están presentando mociones "de conmemoración, reparación y defensa de la verdad histórica" en todos los ayuntamientos.

En el Congreso, en el Parlament, en el Parlamento Europeo y en la Diputación de Barcelona, la formación está desplegando iniciativas legislativas e institucionales "que amplían y profundizan en el derecho a la memoria".