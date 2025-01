Pisarello (Comuns), sobre la moción de confianza: "Se debería haber negociado para que no pasara"

Pide a Sánchez e Illa que se reúnan con Puigdemont y se crean la "amnistía política"

BARCELONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha afirmado este martes, ante la decisión de admitir o no a trámite la PNL de Junts pidiendo una moción de confianza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "se debería haber negociado como tocaba para que no pasara".

"Somos de la opinión de que no deberíamos haber llegado aquí. Que se debería haber negociado como era tocaba para que esto no ocurriera", ha valorado en una entrevista en SER Catalunya recogida por Europa Press, en que ha dicho que Sumar se reunirá esta tarde para confirmar su posición, aunque ha dicho que no votarán lo mismo que el PP.

Ha asegurado que el PSOE no les informó de su decisión de votar en contra de la admisión a trámite y que se enteraron a través de filtraciones de prensa, pero confía en que se llegue a un acuerdo y ha instado al PSOE a esforzarse para ello: "Si las mayorías son complicadas, haz todo el esfuerzo negociador necesario", ha dicho.

AMNISTÍA POLÍTICA

Pisarello ha pedido, ante lo que considera una obstaculización de la amnistía por parte del poder judicial, que el PSOE se crea la "amnistía política".

"Tienes que mostrar claramente que has aprobado la amnistía, no por un cálculo simplemente político, sino por convicción, porque crees que es una herramienta buena para Catalunya y que es buena para España. Si es así, debes tener gestos de reconocimiento de tus interlocutores", ha señalado.

En este sentido, una reunión de Sánchez o del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sería un paso, en sus palabras, y al igual que cree deben recibir al presidente de ERC, Oriol Junqueras, que ha ganado las elecciones de ERC, "lo mismo debería poder pasar con Carles Puigdemont".

GOBIERNO DE RESISTENCIA

Al preguntársele por si la coalición gubernamental es un gobierno de resistencia, ha dicho que no están condenados a serlo, y que a la ciudadanía no se la convence diciendo que tiene que evitar que venga la derecha o la extrema derecha: "No es suficiente. Hay que hacer cosas valientes y hacer cambios. Y estos cambios deben poder negociarse".

Ha reivindicado las políticas que ha desarrollado el ejecutivo, pero ha recordado que no son gracias a un solo partido, ni tan solo a un gobierno, sino a una mayoría de investidura: "Hemos visto cosas que parecían imposibles y que se han podido aprobar, y creo que esto puede seguir ocurriendo"

Ha afirmado que esto depende "sobre todo del Partido Socialista", al que pide textualmente extremar los esfuerzos de reconocimiento para que leyes sobre vivienda o la reducción de la jornada laboral salgan adelante.