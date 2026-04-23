Pisarello (Comuns) pide a Collboni hacer "más" para proteger el catalán y las librerías

El portavoz de los Comuns y candidato a la Alcaldía de Barcelona de BComú, Gerardo Pisarello, y la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en declaraciones en Sant Jordi - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns y candidato a la Alcaldía de Barcelona de BComú, Gerardo Pisarello, ha pedido al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que "haga mucho más" para proteger el catalán, las pequeñas librerías de la ciudad y la rotulación de los comercios en catalán.

En declaraciones este jueves en la carpa del partido por Sant Jordi, junto con la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, Pisarello ha sostenido que esta Diada es para enviar un mensaje de que el amor puede vencer al odio en "estos tiempos de guerras y de crueldad".

También ha señalado que le hace especial ilusión porque este Sant Jordi aparecerá su primera novela en catalán, y ha reivindicado una Barcelona diversa y con "acciones concretas para que las librerías de la ciudad no estén en manos de unas pocas multinacionales".