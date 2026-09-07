Pisarello (Comuns) pide al Govern "hechos concretos" y no treguas ante la huelga de educación

El portavoz de los Comuns y diputado en el Congreso, Gerardo Pisarello, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns y diputado en el Congreso, Gerardo Pisarello, ha pedido al Govern "hechos concretos" ante la huelga de educación y no treguas, como ha reclamado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una entrevista de 3Cat este lunes.

En rueda de prensa, Pisarello ha asegurado que empezar el curso con una huelga educativa "es producto de un fracaso del Govern, que no ha actuado a tiempo", y ha reclamado una calendarización y que se activen medidas concretas y haya diálogo con los profesores.

El portavoz de los Comuns ha apostado por alcanzar "un nuevo pacto de país en materia educativa", con medidas para la reducción de las ratios, la universalización de la educación de 0 a 3 años y que se garantice la climatización de las escuelas.

Ha percibido en Illa un "cierto tono de autocrítica", pero considera que no es suficiente y que debe actuar de manera inmediata, tras lo que ha añadido que desconoce cuándo comparecerá el presidente en el Parlament para explicar la polémica relativa a las pruebas Pisa.

COMPRA ESPECULATIVA

Sobre la nueva redacción del proyecto de ley para limitar la compra especulativa de vivienda, Pisarello ha avisado al Govern de que no apoyarán "desnaturalizar" la norma, después del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que decía que el redactado de la norma vulneraba el derecho a la propiedad privada.

"Todo lo que sea reforzar el espíritu de la ley, lo apoyaremos", ha asegurado el portavoz de los Comuns, que ve con buenos ojos el posicionamiento que ha expresado Illa respecto a este tema, que ha dicho que no se debe hacer negocio con las viviendas, y ha recordado que el dictamen del CGE no es vinculante.

Pisarello considera que el redactado de la norma "tiene una cobertura jurídica muy clara", y ha añadido que del dictamen es discutible si la ley vulnera el derecho a la propiedad privada y considera que el CGE no reconoce lo suficiente las herramientas que tiene Catalunya para regular la vivienda y el urbanismo.

También ha mostrado preocupación por la victoria electoral del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), y ha sostenido que una de las lecciones que se debe extraer de este resultado es que "no hay suficiente con apelaciones humanistas", sino que hacen falta políticas valientes que cuestionen la concentración de la riqueza.

"No nos interesan las apelaciones a un cordón sanitario que implique abrirse a hablar con la ultraderecha", ha defendido Pisarello, que ha señalado que la gente trabajadora debe entender que el problema no son las personas que vienen de fuera sino la concentración de la riqueza.