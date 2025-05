Pisarello (Comuns), sobre la prohibición de compraventa de armas a Israel: "No es simbólica"

Cree que el rechazo de Junts al velo en las aulas "es ir a remolque" de Aliança Catalana

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha afirmado que la iniciativa del Congreso para tramitar la ley para prohibir la compraventa de armas a Israel "no es simbólica, pero sí que es verdad que llega tarde".

"Debemos reconocer que esto se podría haberse hecho, y podría hacerse todavía hoy, a través de un decreto ley en el Consejo de Ministros", ha expresado en una entrevista de este jueves en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Repreguntado por el motivo bajo el cual no se ha llevado a cabo en el seno del Ejecutivo, lo ha achacado a la falta de posicionamiento de la Unión Europea al respecto de la guerra en Gaza, donde se producen "masacres escalofriantes y constantes"

CRITICA JUNTS POR EL RECHAZO AL VELO

Sobre el rechazo de Junts al uso del burka, el nikab y cualquier tipo de velo por parte de menores en las escuelas y actividades extraescolares y extradeportivas, ha criticado a los posconvergentes: "Es ir a remolque de lo que plantea Aliança Catalana".

"Yo conozco al presidente Puigdemont y me cuesta creer que haya una convicción en realidad al respecto de esto", ha dicho al preguntársele sobre el anuncio de los posconvergentes de este miércoles sobre el uso de los velos en centros educativos.

Ha afirmado que este planteamiento "no se diferencia demasiado, para no decir nada, de lo que plantea Vox" con el objetivo de, según él, destrozar a nuestras sociedades a partir de un tipo de conflicto que no existe y que si existen con este tipo de medidas sólo se empeorarán.