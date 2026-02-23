Pisarello llama a la movilización y la cooperación para un frente amplio y "recuperar Barcelona"

El candidato de BComú a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, durante una rueda de prensa, en la sede de Comuns, a 23 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar, portavoz de los Comuns y candidato de BComú a las municipales, Gerardo Pisarello, ha hecho un llamamiento a la movilización y a la cooperación de las fuerzas de izquierdas de la ciudad con el objetivo de formar un frente amplio y "recuperar Barcelona".

Así se ha expresado en una rueda de prensa este lunes tras confirmarse los resultados de la primarias de BComú, en las que el 'tándem' formado por Pisarello y la concejal Carol Recio se impuso con el 68,6% de los votos al formado por el escritor y periodista Roberto Enríquez, alias Bob Pop, y Mar Trallero.

Durante su intervención, en la que ha lanzado definitivamente su candidatura a la alcaldía de Barcelona en las municipales de 2027, ha anunciado que abrirá un "estado de movilización y escucha permanente" para la construcción, distrito a distrito, de un programa estimulante para ganar las elecciones para sus mayorías sociales.

Asimismo, ha afirmado que abrirá una "ronda inmediata de conversaciones" con las fuerzas de izquierdas, movimientos sociales, sindicales, vecinales y culturales para explorar la posibilidad de un frente amplio que responda al avance de la ultraderecha y a las demandas de los votantes progresistas.

"Este fue el espíritu que ganó Barcelona en 2015 bajo el liderazgo de Ada Colau", ha afirmado Pisarello, que he defendido que la ciudad vuelve a ser una referencia mundial en materia de justicia social y ambienta, feminismo, antirracismo e innovación democrática.

PROYECTO VALIENTE

"Me dejaré la piel para que esto sea posible, sin pedirle a nadie que deje de ser lo que es, pero con la máxima voluntad de entendimiento y con sentido de urgencia histórica", ha sostenido el dirigente de los Comuns, que ha afirmado que explorarán mas que acuerdos electorales.

En este sentido, ha defendido "explorar todas la formas posibles" de manera discreta y desde la convicción sincera de buscar la fórmula que mejor pueda representar los intereses de las clases trabajadoras de Barcelona, Catalunya y el conjunto del Estado, construyendo un proyecto valiente.

AMBICIÓN

Por su parte, Recio ha sostenido que "Barcelona necesita volver a mirar el futuro con valentía y ambición" en vez de resignarse a un modelo pensado para el negocio de unos pocos como, a su juicio, ha hecho Collboni desde que ejerce la alcaldía.

"Tenemos muy claro cuál es nuestro modelo de ciudad. Una ciudad para vivir, no para sobrevivir. Una ciudad en la que la vivienda es un derecho y no un privilegio. Una ciudad que quiere cuidar de sus barrios, que quiere reforzar sus servicios públicos, que quiere mejorar el transporte público", ha asegurado.

NUEVA ETAPA

La portavoz de la ejecutiva de BComú y concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, Jess González, ha destacado el "valor político" del proceso de primarias para fortalecer democráticamente la nueva candidatura que, ha afirmado, sale a ganar las próximas elecciones.

"Ahora comienza una nueva etapa. Nos preparamos para generar un nuevo impulso de la base, más conectado todavía con los barrios populares y para reconstruir un movimiento ciudadano amplio que nos ayude a recuperar Barcelona", ha señalado.