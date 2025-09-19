Pisarello nota "mucho malestar" con Junts entre las fuerzas de izquierdas en el Congreso

Archivo - El portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 8 de julio de 2025, en Madrid (España) - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

Cree que si se traspasa inmigración a Catalunya se gestionaría "con una clara mirada antirracista"

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Congreso, Gerardo Pisarello, ha asegurado este viernes que hay "mucho malestar" entre las fuerzas de izquierdas en el Congreso con Junts por votar en contra de medidas que, a su juicio, benefician a la clase trabajadora de España y ha afirmado que es un error que desprestigia a la causa catalana.

"Junts, con la excusa de que no se está cumpliendo con temas como la amnistía, vota en contra de cosas que benefician a la gente trabajadora de Castilla, Andalucía, Asturias o Galicia. Y esto, a mí me parece que es un error enorme que desprestigia a la causa catalana", ha expresado en una entrevista en La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press, y ha añadido que no se lo esperaba.

Ha señalado que el partido de Carles Puigdemont "se ha hecho de portavoz de Foment y del señor Sánchez Llibre".

BELARRA Y COMPETENCIAS EN INMIGRACIÓN

Preguntado por las palabras de la líder de Podemos, Ione Belarra, en que aseguró que con el traspaso de las competencias en inmigración a Catalunya los Mossos d'Esquadra harían harían batidas racistas, Pisarello se ha mostrado contrario a ellas y ha subrayado que está a favor de la descentralización de competencias y de aumentar el autogobierno catalán.

"Esto se gestionaría en una correlación de fuerzas, yo creo que son más las fuerzas que tenemos una mirada ante estos temas con respeto a los derechos humanos y con una mirada claramente antirracista", ha dicho.

También se ha referido a un eventual frente de izquierdas en las próximas elecciones generales: "No necesariamente debe ser un frente amplio en un sentido electoral. Si se pudiera, adelante. Y si no se pudiera, pues colaborar, cooperar, y entenderse mejor"

GAZA

También ha criticado las "excusas" del PSOE por no haber aprobado aún el embargo de armas a Israel, destacando que hay una distancia muy grande entre las palabras y los hechos y apelando a seguir presionando al respecto.

Además de reclamar la necesidad de asegurar la seguridad de la Flotilla, ha defendido que deben romperse las relaciones deportivas que "blanquean el genocidio" hasta que pare.

"Una vez que pronuncias el crimen de los crímenes, el crimen más grave que se puede imaginar, porque es el exterminio o la voluntad del exterminio total o parcial de un pueblo, una vez dice esto, cualquier medida es poco", ha sostenido.