El 5 Plan Estratégico del Puerto de Barcelona se centra en infraestructuras, conectividad y energía

El presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, junto al jefe de Estrategia, Jordi Torrent - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El V Plan Estratégico del Puerto de Barcelona 2026-2030 se centrará en infraestructuras, conectividad y energía, para impulsar el "mayor ciclo inversor de la historia" del enclave.

Lo ha dicho el presidente del Puerto, José Alberto Carbonell, este miércoles en la presentación del 5 Plan Estratégico, junto al jefe de Estrategia, Jordi Torrent, en la que ha añadido que el plan cuenta con 120 iniciativas, agrupadas en 25 objetivos ambientales, sociales y económicos.

Estos objetivos se enmarcan en tres grandes grupos: alcanzar un modelo de financiación sostenible para afrontar el próximo ciclo inversor con un aumento "sustancial" del 'cash flow'; reducir las emisiones contaminantes en un 50% respecto a 2017, y fortalecer el rol del Puerto como motor de cohesión social y laboral.

Entre los 25 objetivos están el aumento de tráficos, completar el despliegue de 'onshore power supply' (OPS), desarrollar el suministro de combustibles alternativos o incrementar la ocupación, entre otros.

El Plan incluye por primera vez el Port Vell, además del puerto comercial de pasajeros y mercancías y la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), y Torrent ha explicado que "debe responder al posicionamiento del Puerto en cada uno de los tres segmentos".

Ha añadido que el plan de acción responde a la necesidad de cumplir con la que ha dicho que es la razón de ser del enclave: "Generar prosperidad a la comunidad".

INVERSIONES

Carbonell ha recordado que en 2025 el Puerto licitó obras por valor de 300 millones de euros, una cifra que se mantendrá en 2026 y que también será elevada en los años siguientes.

Ha explicado que estas inversiones se financiarán en parte con el aumento de 'cash flow' previsto en el Plan Estratégico y en parte con deuda, ya que ha recordado que ahora es técnicamente cero.

Torrent ha señalado que el plan inversor se alargará hasta 2040 e incluye actuaciones como el muelle de Catalunya, el nuevo anillo ferroviario, los nuevos amarres para graneles líquidos y completar el muelle Adossat.

Además, está previsto realizar acciones de transición energética, como el despliegue de placas solares en los 930.000 metros cuadrados de cubiertas que tiene la Zona de Actividades Logísticas (ZAL).

ÚLTIMOS CINCO AÑOS

Carbonell ha destacado que el 4 Plan Estratégico ha alcanzado los objetivos previstos en cuanto a creación de empleo, hasta alcanzar 40.000 trabajadores en la comunidad portuaria; sostenibilidad económica, con más de 70.000 millones de euros de valor de mercancías, y sostenibilidad ambiental, con el despliegue de las OPS previstas.

Por otro lado, ha explicado que durante estos últimos cinco años ha habido disrupciones que "no habían pasado nunca", como el Covid, el corte del canal de Suez por el accidente del 'Evergrande', la congestión por el aumento de tráfico que hubo en 2022, el cierre del canal de Suez en 2024, la sequía del canal de Panamá y los cambios arancelarios de Estados Unidos.

Ha explicado que en el transporte marítimo los problemas locales "tienen un impacto global", por lo que estas disrupciones afectaron al Puerto de Barcelona.