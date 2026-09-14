El Plan de Rodalies 2020-2030 ejecuta 2.962 millones hasta junio de 2026

Archivo - Un tren de Rodalies de Catalunya - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El Plan de Rodalies 2020-2030 ha ejecutado un total de 2.962 millones de euros al cierre del primer semestre de 2026, y la ejecución durante los primeros 6 meses del año ha sido de 339,8 millones.

Durante el semestre, se han licitado actuaciones por 104 millones de euros y se han adjudicado contratos por 95,3 millones, alcanzando un volumen acumulado de 3.160 millones en licitaciones y 4.294 millones en adjudicaciones, ha informado este lunes el Ministerio de Transportes en un comunicado.

En los primeros 6 meses de 2026, se han desarrollado actuaciones "relevantes" en los túneles del Garraf, Rubí (Barcelona), Picamoixons (Tarragona) y Planoles (Girona), así como en trincheras y terraplenes.

ACTUACIONES DE EMERGENCIA

Parte de estos trabajos se han ejecutado mediante actuaciones de emergencia para reparar los daños ocasionados por el temporal Harry y "reforzar la seguridad y la resiliencia de la infraestructura".

Además, la renovación integral de la línea aérea de contacto entre Figueres y Portbou (Girona) se encuentra "prácticamente finalizada", quedando pendientes los trabajos en la estación de Figueres, y se han instalado más de 8 kilómetros de nuevos cerramientos.

Las actuaciones licitadas durante el semestre incluyen la mejora de la accesibilidad de las estaciones de Gelida y El Papiol (Barcelona), la modernización de la estación de Viladecans (Barcelona) y la renovación de los sistemas de elevación de 8 estaciones de la red.

NUEVAS ESTACIONES

Asimismo, continúan avanzando proyectos como las nuevas estaciones de Reus-Bellissens (Tarragona), Sant Feliu de Llobregat y Montcada Bifurcació (Barcelona), así como la transformación de la estación de Barcelona Sants y la construcción de la nueva estación de La Sagrera (Barcelona).

Durante el periodo se han finalizado las obras de remodelación y mejora de la accesibilidad en las estaciones de Celrà, Colera, Sant Jordi Desvalls y Vilajuïga (Girona), y han continuado los trabajos para la implantación de nuevos sistemas de información al viajero, la renovación de equipos de megafonía y teleindicadores en más de 60 estaciones.

Entre las actuaciones orientadas a incrementar la capacidad del servicio, se incluye la redacción del estudio informativo para la cuadriplicación del tramo Castelldefels-El Prat, la finalización de la ejecución del nuevo acceso ferroviario al aeropuerto y la prolongación de la vía 2 en la cabecera sur de la estación de Vic, pendientes de su puesta en servicio.

NUEVOS TRENES

La actualización del plan este año incorpora un programa específico destinado a adaptar la red a la llegada de los nuevos trenes: se han licitado los proyectos de licitación de vías en Manresa, Sant Celoni, Maçanet-Massanes (Barcelona) y Sant Vicenç de Calders (Tarragona), además de la construcción de nuevos talleres en Ripoll (Girona) y la ampliación de los de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), actuaciones "imprescindibles" para el mantenimiento de los nuevos convoyes.

En este sentido, continúan las pruebas de homologación de las primeras unidades y se mantiene el objetivo de iniciar la incorporación progresiva de los nuevos trenes a partir de "finales de 2026", con la previsión de haber comprado 110 unidades eléctricas al final del plan.