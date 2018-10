La plantilla del Metro de Barcelona convoca paros parciales para la Mercè

Actualizado 10/09/2018 17:15:32 CET

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del Metro de Barcelona ha convocado paros parciales de dos horas por turno para los días 21, 22, 23 y 24 de septiembre, coincidiendo con las fiestas de la Mercè.

Fuentes de la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat han confirmado a Europa Press la presentación de la convocatoria de huelga este lunes y han explicado que aún quedan por fijar los servicios mínimos.

En concreto, el viernes 21 de septiembre los paros están previstos de 07.00 a 09.00 horas, de 19.00 a 21.00 horas y de 20.30 a 22.30 horas; el sábado 22 y el domingo 23 serán de 11.00 a 13.00 horas, de 19.00 a 21.00 horas y de 20.30 a 22.30, y el lunes 24, de 10:19 a 12:19, de 17:44 a 19:44 y de 22:50 a 00:50.

CC.OO. de Catalunya ha explicado que los paros se han convocado por los continuos incumplimientos del convenio colectivo al que se llegó el verano pasado: "La empresa no cumple con lo que se firmó ni tiene intención de hacerlo", ha resaltado y ha asegurado que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha comunicado a la plantilla que no negociarán con ellos hasta que pase la huelga.

El sindicato, que forma parte del comité de empresa junto a UGT de Catalunya, CGT, CTTC, el Sindicado Unitario y el Colectivo Independiente del Metro, ha detallado que TMB no ha cumplido con la reducción de jornada, no ha convocado las comisiones de lactancias, no presenta los cambios organizativos a la plantilla y contrata temporalmente.