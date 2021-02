La plataforma Casa Nostra Casa Vostra lamenta que "un millón de catalanes no podrá votar" el 14F

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Casa Nostra Casa Vostra, con la colaboración de Òmnium Cultural y el Sindicato de vendedores ambulantes Top Manta, ha impulsado una campaña para reprochar que "un millón de catalanes no podrá votar" en las elecciones del 14F.

La campaña #1MilióDeVots señala que "la actual legislación española no reconoce" el derecho a voto de más de un millón de residentes en Catalunya, y reclama a los ciudadanos que no tienen previsto votar que se movilicen y cedan su voto a personas migradas que no lo tienen reconocido.

La plataforma ha señalado que esta situación "no solo es una vulneración de derechos políticos individuales, sino también un grave problema para el conjunto de la sociedad. No es sostenible que un 15% de la ciudadanía no pueda decidir el futuro del país".

El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, ha asegurado que quiere un "país donde votar, decidir el futuro democráticamente, deje de ser un privilegio para ser un derecho fundamental de la ciudadanía, haya nacido donde haya nacido".

"Somos muchísimas personas que trabajamos y levantamos este país pero que, en cambio, no se nos reconoce el derecho de participación política", ha afirmado el portavoz de Top Manta, Aziz Fate.