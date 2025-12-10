La plataforma Go PopUp cierra una ronda de 300.000 euros liderada por Ona Capital

Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 10 diciembre 2025 11:25
BARCELONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Go PopUp, que conecta espacios con marcas y agencias para activaciones, eventos y 'pop-up stores', ha cerrado una ronda de inversión de 300.000 euros compuesta por 'business angels', el respaldo público de Enisa y el fondo de 'venture capital' Ona Capital, que lidera la operación.

La operación permitirá acelerar su expansión internacional y crecer en el mercado de los alquileres efímeros, un modelo que aplica la lógica Airbnb al mundo del 'retail', el marketing experiencial y los eventos de marca, informa la plataforma en un comunicado este miércoles.

Fundada en Barcelona, Go PopUp nació con la misión de facilitar experiencias únicas, conectando a propietarios de espacios con más de 2.000 marcas y agencias, y posteriormente fue rescatada por las fundadoras Michelle Felip y Carolina Argenté, quienes han conseguido que en un año el valor de la empresa se ha multiplicado por cinco.

Felip ha asegurado que rescataron a la empresa "en un momento crítico que requirió reimaginar el modelo", y que desde entonces han demostrado que el formato pop up sigue siendo una de las estrategias más efectivas para las marcas que quieren conectar con las personas y generar impacto real, en sus palabras.

Por su parte, Argenté ha puesto en valor que la ronda con Ona Capital permitirá a la plataforma "seguir creciendo y ampliando su comunidad global de espacios y marcas", y ha reivindicado que cada día más empresas entienden que la experiencia física sigue siendo clave, incluso en la era digital, textualmente.

Actualmente, la compañía opera en 22 ciudades y 13 países, combinando su plataforma tecnológica con una agencia creativa especializada en estrategia, producción y posicionamiento 'retail'.

