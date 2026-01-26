Plataforma per la Llengua lleva ante la ONU el "bloqueo político" al catalán en la UE

El presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, y el relator especial de la ONU para los asuntos de las minorías, Nicolas Levrat - PLATAFORMA PER LA LLENGUA

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, se ha reunido este lunes en Bruselas con el relator especial de la ONU sobre Cuestiones de las Minorías, Nicolas Levrat, y le ha trasladado el rechazo de la entidad al "bloqueo político" que, consideran, frena el reconocimiento del catalán como lengua oficial en la Unión Europea (UE).

En el encuentro, en la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Escuder ha entregado al relator "documentación y declaraciones públicas de responsables políticos del Partido Popular en que instan a gobiernos amigos a oponerse activamente a la oficialidad del catalán", informa la entidad en un comunicado.

Ha destacado que "una prueba clara de esta dinámica de presión política es el cambio de posicionamiento del gobierno alemán" y afirma que los estados que se oponen no han aportado ningún argumento jurídico, técnico o económico, textualmente.

Plataforma per la Llengua también ha criticado ante el relator "la inexistencia de ningún canal institucional estable dentro del Parlamento Europeo, ni en ninguna otra institución de la UE para la protección de las lenguas regionales".

"INESTABILIDAD INTERNACIONAL"

Según la entidad, la UE está en un momento de replanteamiento debido a la situación de "inestabilidad internacional" por lo que, aseguran, la contrapartida que supone la oficialidad del catalán es, para muchos países, más asumible que otros asuntos en juego, textualmente.

"Este escenario ofrece al Gobierno español nuevas posibilidades para desbloquear definitivamente el reconocimiento de la oficialidad del catalán", sostienen.

El relator especial de la ONU hará pública una declaración como final de su visita oficial a Bruselas para analizar el trato de las instituciones europeas a las lenguas regionales el próximo 28 de enero.