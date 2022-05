La plataforma StopJJOO acusa al Govern de defender el 'sí' pese a asegurar que no hará campaña

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la plataforma contra los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 StopJJOO Bernat Lavaquiol ha criticado este jueves que el Govern "en la práctica toma partido por el 'sí', y lo hace de forma entusiasta, dedicando recursos personales y recursos económicos que no se deberían dedicar a la candidatura hasta que esté validada por los vecinos del Pirineo" en la consulta de julio.

Lo ha dicho en rueda de prensa en el Parlament junto a la también portavoz de la plataforma Alidé Sans, después de que la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, haya comparecido en la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI), en la que ha anunciado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, prevé firmar el decreto de convocatoria de la consulta el 27 de mayo.

Después de que Vilagrà haya asegurado que el Govern se limitará a informar en la campaña y no tomará partido por el 'sí' o el 'no', Lavaquiol ha pedido que "retiren la candidatura olímpica y dejen de hacer el ridículo, porque la candidatura hace aguas por todas partes" --ha recordado que el acuerdo con Aragón no está cerrado--.

Ha sostenido que Vilagrà ha desaprovechado la oportunidad de explicar detalles sobre la candidatura: "¿Tiene proyecto? No. ¿Tiene el presupuesto de la candidatura? No. ¿Los informes de impacto ambiental? No. ¿Un proyecto y una hoja de ruta para el Pirineo? No. Ha constatado que el Pirineo va a la deriva una vez más".

"Por no tener, no tiene ni el acuerdo" sobre la candidatura con Aragón --que el Comité Olímpico Español (COE) pide cerrar antes del 20 de mayo--, y ha dicho que los ciudadanos del Pirineo por ahora irán a votar a ciegas a la consulta sobre la candidatura, prevista para el 24 de julio.

MOVILIZACIÓN EL 15 DE MAYO

Sans ha llamado a toda la ciudadanía catalana a participar en la movilización que ha convocado la plataforma en Puigcerdà (Girona) el domingo 15 de mayo: "Apelamos al conjunto del Pirineo y del país a la gran movilización para detener este despropósito sin ningún sentido".

Lavaquiol ha destacado la necesidad del Pirineo de "romper el monocultivo turístico" y diversificar la economía, y ha dicho que el Govern comparte este objetivo pero propone lograrlo a través de estos Juegos y reforzando la marca turística del Pirineo.

"Lo que harán los Juegos es reforzar una marca, un modelo y un decorado para aportar más turismo", ha advertido Lavaquiol, que ha dicho que el Govern quieren aparentar que sus políticas y el proyecto son sostenibles y verdes, pero que esta imagen no es creíble y no se aguanta, según él.