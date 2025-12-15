La plataforma de venta de grandes viajes GrandVoyage debuta en BME Scaleup

El fundador y ceo de GrandVoyage, Arvin Abarca. - BME

BARCELONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de comercio electrónico especializada en la venta de grandes viajes GrandVoyage ha debutado este lunes en el mercado BME Scaleup, con un precio de referencia de 3,14 euros por acción y una valoración total de 16 millones de euros, informa BME en un comunicado.

El fundador y ceo de la empresa, Arvin Abarca, ha sido el encargado de realizar el toque de campana en la sede de la Borsa de Barcelona, acompañado por el director gerente de BME Growth y BME Scaleup, Jesús González, y el miembro del Consejo de la Borsa, Fausto Agelet.

La empresa ofrece un canal de ventas totalmente digital, con atención directa multicanal y se dirige principalmente al segmento de viajes premium y viajeros de perfil medio-alto que "buscan experiencias únicas, evitando las propuestas masivas o estandarizadas del sector".

GrandVoyage es la duodécima empresa que debuta este año en los mercados de crecimiento de BME, que están dirigidos a empresas de capitalización reducida en el caso de BME Growth, y de empresas en crecimiento, en el caso de BME Scaleup, que cuenta con requisitos de incorporación más flexibles.

El ceo de BME, Juan Flames, ha señalado que las incorporaciones de este año en los mercados reafirman el papel de BME "como aliados de las compañías pequeñas y medianas de todas las áreas de actividad para diversificar sus fuentes de financiación".