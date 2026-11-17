Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de Rodalies, Òscar Playà, ha informado que el 40% del total de trenes previstos en los servicios mínimos por la huelga ferroviaria de este martes no han salido y ha defendido que Renfe se ha notificado a todas las 320 personas que tenían que prestar servicio este martes mediante una carta.

En una entrevista en TV3 recogida por Europa Press ha subrayado que todo el personal de estaciones ha ido a trabajar (incluidos interventores) y que los únicos que no han acudido a su puesto de trabajo es una parte de los maquinistas: "Se tendrá que investigar qué ha pasado y aplicar la normativa reglamentaria de Renfe en estos casos".

Playà ha puntualizado que la huelga de este martes no es de maquinistas sino de los comités de empresa de Renfe y Adif.