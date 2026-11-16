Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de Rodalies en Catalunya, Òscar Playà, ha trasladado a los maquinistas su respeto al derecho a hacer huelga pero les ha pedido contribuir a garantizar el derecho a la movilidad de la ciudadanía asegurando el cumplimiento de los servicios mínimos establecidos.

Así lo ha expresado en una carta al colectivo consultada por Europa Press este lunes por la noche, en la que Playà apela a "profesionalidad y colaboración" de los maquinistas para que se garantice el derecho a la movilidad de la ciudadanía de Catalunya.

"De su funcionamiento depende que las personas puedan llegar al trabajo, asistir a clase, acudir a una cita médica o tener cuidado de sus familiares. Garantizar esta movilidad es una responsabilidad que compartimos la Dirección y todos los profesionales de la empresa", ha expresado Playà.

Ha asegurado que la disposición al diálogo se mantiene, pero ha advertido de que esta debe ir acompañada del cumplimiento de las responsabilidades de cada uno.

En Catalunya hay establecidos unos servicios mínimos del 66% entre las 6.00 y las 9.30 horas y entre las 17.00 y las 20.30, y de un 33% el resto de la jornada.