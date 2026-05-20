Las playas metropolitanas de Barcelona, preparadas para la temporada de baño tras los temporales

(I-D) Balmón, Torra y Morales inauguran la temporada de baño en las playas metropolitanas - AMB

BARCELONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha inaugurado este miércoles la temporada de baño en los más de 30 kilómetros de playas metropolitanas, que asegura que ya están preparadas tras los temporales sufridos en invierno.

En un acto en la playa de la Murtra de Viladecans (Barcelona), el vicepresidente ejecutivo del AMB, Antonio Balmón, acompañado por la alcaldesa del municipio, Olga Morales, y el gerente del AMB, Ramon Torra, ha cifrado en 178.138,86 euros la inversión realizada este año, indica el ente metropolitano en un comunicado.

Las actuaciones realizadas han permitido eliminar la vegetación invasora y plantar especies autóctonas, así como mejorar el acceso a las playas, que tras los temporales de invierno se calcula que han perdido 180.000 metros cúbicos de arena, disminuyendo la superficie en un 34% en el litoral norte.

REGRESIÓN DEL LITORAL

Balmón ha urgido al Gobierno y a la Generalitat a desplegar un plan de estabilización a medio y largo plazo para frenar la "grave regresión del litoral", para el que asegura que el AMB estaría dispuesto a dedicar hasta 20 millones de euros.

Por su parte, Torra ha celebrado que tras un invierno complicado, las playas metropolitanas tienen "todo a punto" para que más de 11 millones de visitantes disfruten del espacio público por excelencia del área metropolitana.

Finalmente, Morales ha invitado a los ciudadanos a disfrutar de las 4 playas vírgenes de Viladecans, el Remolar, Cal Francès, la Pineda y la Murtra, para las que este año se ha mejorado la seguridad, con un nuevo módulo, y el transporte público, incrementando el servicio de autobús, gratis los fines de semana.